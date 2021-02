Były polski poseł John Godson chce zostać prezydentem Nigerii

John Godson poinformował na Twitterze, że zamierza wrócić do czynnej polityki i ubiegać się o najwyższy urząd w Nigerii. "Właśnie poinformowałem że będę kandydować na urząd Prezydenta Nigeria w powszechnych wyborach 2023" - napisał były poseł.

John Godson chce zostać prezydentem Nigerii

Przygoda Johna Godsona w polskim parlamencie zaczęła się po tym, jak w 2010 roku objął mandat po Hannie Zdanowskiej, która wybrana została na urząd prezydenta Łodzi. W 2011 dostał się do Sejmu kandydując z list Platformy Obywatelskiej, z której odszedł w 2013 roku i został wiceprezesem formacji Jarosława Gowina Polska Razem. Ugrupowanie Gowina opuścił po zagłosowaniu za udzieleniem wotum zaufania dla Donalda Tuska w 2014 roku. Następnie przyłączył się do PSL, ale w wyborach do parlamentu nie zdołał uzyskać reelekcji.