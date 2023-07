Sygnał dla Polski po chaosie we Francji. "Powinna mówić o tym, jak uniknąć tego losu"

Ich rodzice mieli prace od szkoły do emerytury - mieli życiową stabilność. I zostali. Mogli liczyć i tak na lepszą opiekę zdrowotną, lepsze wynagrodzenia. Ich dzieci - młodzi z ulic - nie mają nic w kwestii pracy, często zamiast stabilności dostają różne elastyczne formy zatrudnienia. Nie jest to problem wyłącznie Polski, co warto podkreślić. Programy edukacyjne, które miały wyciągać ich i dawać szansę na jakieś zatrudnienie, stygmatyzują. Mechanizmy dyskryminacyjne są we Francji obecne i nie czarujmy się, że jest inaczej. Pochodzenie i rodzina, miejsce zamieszkania, ukończona szkoła stygmatyzuje na tyle, że budzi ogromne frustracje. To one wybuchają raz po raz. Potrzebny jest tylko zapalnik.