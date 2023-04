"Garstka parafian". Polski ksiądz o świętach w Ukrainie

- To pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna. W nieprzypadkowym miejscu. Doskonale sobie zdajemy sprawę, ile Polska do dnia dzisiejszego zrobiła i ile dalej robi. Ta wizyta to sygnał dla nas, mieszkańców całej Ukrainy. Czytam wypowiedzi, że jest nieco bezpieczniej i stabilniej niż przed kilkoma miesiącami. To, co mieszkańcy Ukrainy podkreślają, to wsparcie Polski. Słowa prezydenta Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego pokazują, jak ważne to świadectwo oraz że będziemy szli ramię w ramię przeciwko Rosji - komentował duchowny.