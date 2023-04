To przemówienie przejdzie do historii. "Wielkie, ważne, doskonałe"

"Jesteśmy sercem w krwioobiegu tej pomocy"

Prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, ocenia, że przemówienia pokazały, jak mocne budujemy związki pomiędzy naszymi krajami. - To wszystko, co słyszeliśmy, to jest to, co czeka nas w przyszłości. To efekt ciężkiej pracy całego naszego społeczeństwa. Ukraińcy zdają sobie sprawę, że bez naszego wsparcia ta wojna byłaby przegraną. Jesteśmy sercem w krwioobiegu tej pomocy - podkreśla nasz rozmówca.