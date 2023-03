Działania zbrojne prowadzone na Ukrainie weszły w decydującą fazę, która ma rozstrzygnąć o wyniku całego konfliktu

Dlatego Rosjanie zmuszeni zostali do sięgnięcia po rezerwy Funduszu Dobrobytu Narodowego, wyciągając z niego 38 mld USD do końca 2022 roku (z ok 170 mld). Wobec zamrożenia na zachodnich kontach połowy z ok. 630 mld USD rezerw walutowych, zmuszeni zostali też do gwałtownej wyprzedaży złota oraz rezerw trzymanych w juanach. Pamiętać należy, że Kreml w zasadzie nie posiada zdolność do emisji długu zagranicznego, może się tylko ratować obligacjami krajowymi, co zresztą robi. Trudno jednak oczekiwać by mimo całej kreatywności stosowanej przez szefową Banku Centralnego Elwirę Nabiullinę, czy połączeniu systemu bankowego z Iranem, Federacja Rosyjska była w stanie ponosić liczone na kilkaset miliardów dolarów koszty wojny w dłuższym okresie czasu (Paweł Jeżowski powołując się na źródła przytacza od 130 do 328 mld USD rocznie).