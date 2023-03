No więc "czego tu bronić?"

Z obu miejsc rozpościerał się hipnotyzujący widok. Uwielbiałem spoglądać na przejeżdżające pociągi, liczyłem węglarki i cysterny, przyglądałem się formowaniu składów, co odbywało się przy dźwięku zderzających się wagonów. Ów odgłos był dla mnie częścią dzieciństwa, któremu latem, przy wysokich temperaturach, towarzyszył zapach impregnatu do podkładów kolejowych. Urzekała mnie magia kolejowego ruchu – między innymi na jej bazie formowała się moja "tutejszość", owo przywiązanie do najbliższej okolicy. Czegoś, co Niemcy nazywają jednym słowem – "heimat" – a co u nas określa się mianem "lokalnej ojczyzny".