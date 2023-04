Przeżyły koszmar. Ukrańskie dzieci o pobycie w niewoli

- Co wieczór mieliśmy rozmowę o "ważnych sprawach": na przykład opowiadali nam, że Ukraina to terroryści. Nie pozwalano nam dzwonić do rodziców. W obozie hymn Rosji mógł być odgrywany przez cztery godziny i mówili, że mamy się go nauczyć - relacjonował Witalij.