Czy Niemcy nas wyprzedzą? Zełenski ma podać szczegóły o udziale Polski w odbudowie Ukrainy

- Ważnych gestów i wypowiedzi polityków wokół Ukrainy nie brakuje. To, co jest potrzebne na dziś, to rzeczowe konsultacje z biznesem przy rozwiązywaniu spornych kwestii w relacjach pomiędzy naszymi państwami. W tej chwili te spory to: obecność ukraińskiego zboża na polskim rynku, przepustowości przejść granicznych oraz problemy polskich przewoźników na ukraińskim rynku - wylicza prezes Piechota. Ma też nadzieję, że wizyta Zełenskiego przyczyni się do rozwiązania tych spraw.