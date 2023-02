F16 dla Ukrainy? Jednoznaczna odpowiedź generała

Czy po otrzymaniu Leopardów Ukraina może liczyć na myśliwce F16? Patrycjusz Wyżga pytał o to w programie "Newsroom WP" gen. Tomasza Drewniaka, byłego inspektora sił powietrznych. - Problem jest taki, że gdyby dziś zapadła decyzja, to Ukraińcy mogliby skutecznie latać tymi samolotami może za rok. Trzeba oddzielić dwie rzeczy: czy pilot potrafi latać i wykonać proste zadanie, czy walczyć w określonym ugrupowaniu. To dwie różne rzeczy. Nauka pilotażu, startu i lądowania? To może zająć miesiąc. Nauka funkcjonowania samolotem bojowym w określonym systemie? To może zająć lata. Nie sądzę, by Ukraina była gotowa do użycia tych samolotów w najbliższym czasie, gdyby decyzja zapadła dziś. Mówi się, że Rosja chce wrócić do tego, co było rok temu i tę operację zakończyć sukcesem. Dla Ukrainy jest ważny czas. Po ofensywie rosyjskiej siły zbrojne Ukrainy powinny mieć możliwość działania i odzyskiwania terenów, więc te samoloty zachodnie powinny być w perspektywie - komentował gen. Tomasz Drewniak.