Europosłowie PiS pojechali do Kaszmiru. Była premier stanu "gafa w polityce zagranicznej"

Sześciu europosłów PiS wybrało się do Kaszmiru. Ten muzułmański region trzy miesiące temu stracił autonomię, uwięziono opozycjonistów. Delegacja europosłów była pierwszą, jaką wpuszczono do tego stanu. Uwięziona była premier tego stanu jest oburzona.

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że z 27 zaproszonych do Indii europarlamentarzystów 22 należy do partii populistycznej prawicy. Z Niemiec do Indii przyjechali działacze skrajnie prawicowej AfD, z Polski - sześcioro europosłów PiS. Pozostali należą m.in. do francuskiego Zjednoczenia Narodowego, partii Brexit, Alternatywy dla Niemiec (AfD), włoskiej Ligi, czeskiej KDU-CSL, belgijskiego Interesu Flamandzkiego i hiszpańskiej VOX.