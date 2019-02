Kaszmir: Indie przeprowadziły nalot. Celem było islamistyczne ugrupowanie zwane Armią Mahometa

Kaszmir: Indie przeprowadziły nalot w rejonie Balakot, na terytorium Kaszmiru, kontrolowanym przez Pakistan. Zbombardowano „obozy terrorystów”.

Kaszmir – Indie przeprowadziły nalot

Jak napisał na swoim twitterze indyjski minister rolnictwa, Gajendra Singh Shekhawat, siły powietrzne Indii przeprowadziły atak na "obozy terrorystów" za linią kontroli. Należy podkreślić, że wtorkowa operacja jest pierwszym nalotem sił powietrznych tego kraju, po pakistańskiej stronie tzw. linii kontrolnej od wojny 1917 roku. Głos w sprawie zabrał również indyjski minister rozwoju zasobów ludzkich, Prakash Javadekar. Jego zdaniem, był to niezbędny krok do zapewnienia bezpieczeństwa tego kraju i „akt ekstremalnego męstwa” zarazem. Wiadomo, że celem nalotu było islamistyczne ugrupowanie Dżaisz-e-Mohammed (Armia Mahometa), które dążdy do przyłączenia Kaszmiru do Pakistanu. Jak podają indyjskie źródła rządowe, w nalotach zginęło 300 islamistów, choć pakistańska strona kategorycznie zaprzecza, by były jakiekolwiek ofiary śmiertelne. Zdaniem Pakistanu, ofiarami nalotu padły tylko i wyłącznie tereny leśne znajdujące się w pobliżu linii kontroli w Kaszmirze.