Eksplozje na Nord Stream. Biały Dom znał plany Ukraińców

Według niemieckich śledczych we wrześniu pięciu mężczyzn oraz kobieta mieli na początku września 2022 roku wypłynąć statkiem Andromeda z Rostocku do duńskiej wyspy na Bałtyku, nieopodal miejsca eksplozji. Grupa miała przyjechać do portu autem na polskich numerach. Zgodnie z ustaleniami publikowanymi przez media, za wynajęciem Andromedy ma stać firma turystyczna zarejestrowana w Warszawie przez obywateli Ukrainy.