Szwecja: Trudno będzie ustalić kto stoi za sabotażem Nord Stream

Na początku marca "The New York Times" poinformował, że za atak na gazociągi Nord Stream 1 i 2 odpowiada "proukraińska grupa", ale nie ma dowodów na zaangażowanie w sprawę rządu w Kijowie. Z kolei "The Times" wskazał, że zachodnie kręgi wywiadowcze znają nazwisko osoby, która zasponsorowała całą akcję.