Eksperci z Rady Medycznej nie spodziewają się rewolucyjnych obostrzeń. "Rządzą pośrednio antyszczepionkowcy"

- To może być moment otrzeźwienia, pytanie tylko, co musi się stać? Jeżeli 20 tys. zgonów w ciągu dwóch miesięcy nie jest argumentem, by wprowadzić ograniczenia i nie organizować wielkiego sylwestra w Zakopanem, to nie wiem, co nim jest. Jeżeli przekonaliśmy się, że 20 tys. zgonów w ciągu dwóch miesięcy nie jest niczym nadzwyczajnym, to pytanie, co możne nas skłonić do refleksji? 50 tys. zgonów? 100 tys. zgonów? Może Episkopat albo Sejm miałyby wymrzeć? 20 tys. zgonów zwykłych ludzi widocznie nie jest w stanie do niczego skłonić - ocenił dr Szułdrzyński.