Niedzielski skarży się na śledczych. Chodzi o groźby Brauna

Minister zdrowia Adam Niedzielski złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury. - Miałem już okazję zeznawać w tej sprawie - zdradził na początku października w rozmowie z RMF FM Niedzielski. - To nie był pierwszy taki epizod. Grzegorz Braun kierował w moim kierunku liczne groźby podczas wystąpień publicznych. Wzywał ludzi do publicznego aresztowania, co było jednym z elementów agresji - powiedział.