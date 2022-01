Rząd bez Zbigniewa Ziobry? "PiS nie zaryzykuje," ale możliwy inny zwrot akcji

Ale w partii Jarosława Kaczyńskiego - mimo niewielkiej sympatii do Ziobry - znacznie więcej jest polityków sceptycznych wobec takiego scenariusza. - Rząd mniejszościowy? Dotrwałby do wyborów. Tylko co potem? Co mielibyśmy zrobić z gryzącą PiS z prawej strony Solidarną Polską? Gdybyśmy startowali osobno w wyborach, to oni do Sejmu by nie weszli, ale my byśmy mogli zapomnieć o większości i samodzielnych rządach. Tylko wspólnie możemy zawalczyć o trzecią kadencję - przekonuje nas jeden z polityków PiS.