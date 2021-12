Nowe państwo prezesa. Kaczyński szykuje się do decydującej rozgrywki

Dr Andrzej Anusz, były poseł, politolog: Jarosław Kaczyński ustawia pole do przyszłorocznych, dużych przetasowań w obozie władzy. Dla prezesa kluczową kwestią, najważniejszą wręcz sprawą i to od początku lat 90., było narzędzie do uprawiania polityki. Czyli partia polityczna. On zawsze się na tym koncentrował. Uważał, że jeśli będzie miał sprawnie zorganizowaną machinę partyjną, w dodatku przy zdolności zawarcia koalicji, to zawsze w polityce sobie poradzi.