Bezradność rządu. Ekspert z Rady Medycznej: gen sprzeciwu namnaża się szybciej niż wirus

- Niestety śmiertelność w intensywnej terapii jest duża i to ok. 50 proc. Średnia wieku zaszczepionych, którzy umierają to ok. 78 lat, czyli to osoby w podeszłym wieku. U osób zaszczepionych ta średnia jest znacznie niższa, to ok. 50 lat. Ci umierający niezaszczepieni, to ludzie młodzi i to jest dramat - dodał.