Koronawirusowy chaos (nie)kontrolowany, czyli co wiemy o nowych restrykcjach

Kościoły też z limitami. "Odwołujemy się do odpowiedzialności wiernych"

A jak sytuacja będzie wyglądała w kościołach? Czy księża ze skanerem kodów QR w ręku wpiszą się na stałe do krajobrazu sakralnego? - Od strony formalnej niewiele się zmieniło, zmieniła się tylko granica tego limitu. W tej chwili zostanie on obniżony do 30 proc. obłożenia. Reguły funkcjonowania tej zasady są te same. Niestety, my nie mamy żadnych praktycznych narzędzi, aby móc taką weryfikacji przeprowadzić - mówił w poniedziałek rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak w programie "Newsroom" WP.