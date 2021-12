Koronawirus w Polsce. Ryzyko śmierci 60 razy większe wśród niezaszczepionych

- To są naprawdę dane, które są porażające i niedecydowanie się na szczepienie to naprawdę jest aktem nieodpowiedzialności i wobec siebie, i wobec swoich najbliższych, i osób z otoczenia. 60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie - komentował minister zdrowia Adam Niedzielski podczas piątkowej konferencji prasowej w Opolu.