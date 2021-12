Promocja szczepień? Czarnek: Nie przyjmuję chamskiej retoryki i tępej agitacji

Nowy rozwiązanie nie podoba się jednak szefowi MEiN Przemysławowi Czarnkowi. - Jestem cały czas w ścisłym kontakcie z ministrem zdrowia, telefonujemy do siebie prawie codziennie. Aczkolwiek musimy się spotkać na dłuższą debatę co do takiej obowiązku, co do którego ja entuzjastą nie jestem - przekazał polityk w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń".