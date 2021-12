Krytykuje wprowadzone obostrzenia. "Fikcyjne i niemożliwe do zrealizowania"

Zdaniem prezesa MPK Wrocław, ogłoszone ograniczenie do 75 proc. miejsc w autobusach i tramwajach miejskich jest "fikcyjne i niemożliwe do zrealizowania". - Trudno odnosić się do szczegółów zapowiadanych regulacji, ponieważ po raz kolejny dowiaduję się o nich w pierwszej kolejności z konferencji prasowej, a nie z projektu rozporządzenia - twierdzi Balawejder, który już wcześniej zwracał uwagę na to, że firmy zajmujące się m.in. transportem powinny otrzymywać stosowne informacje wcześniej.