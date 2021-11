"Gen sprzeciwu" znowu w akcji. Koronasceptycy myślą, że tak unikną wykrycia COVID-19

Nie zmywajcie wirusa wodą utlenioną

- To są kompletne kretynizmy. Wlewanie wody utlenionej do nosa może spowodować uszkodzenie, poparzenie śluzówki. Także płyn Lugola nie zatrzyma infekcji wirusowej. Unikając testu, osoba chora pozbawia się możliwości leczenia na wczesnym etapie choroby. To niebezpieczne, bo może taka osoba później trafić do szpitala w znacznie gorszym stanie - komentuje dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.