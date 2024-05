Drogowy koszmar w raju turystów. Polacy robią rewolucję 7 tys. km od Warszawy

- W 2008 r. umierało 56 na 1000 noworodków. Teraz, według oficjalnych statystyk, umiera 19 na 1000, a cel jest taki, żeby do 2030 r. zejść do poziomu 12 zgonów na 1000. Ale nie sądzę, aby to się udało. Statystyki przestały spadać, doszliśmy do ściany. Zresztą, proszę mi wierzyć, że te oficjalne rządowe dane nie są prawdziwe. Tak naprawdę umiera ok. 40 na 1000 noworodków. To daje rocznie 80 tys. zgonów. Jak można się godzić na to, by w miejscu tak pięknym, jak Tanzania, umierało tyle dzieci? - pyta dr Manji.