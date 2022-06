Tragedia w Tanzanii. Małpy porwały i zabiły niemowlaka

Opisywany przez tanzański serwis "The Citizen" wypadek miał miejsce w sobotę po południu we wsi Mwamgongo, położonej nad jeziorem Tanganika. Młoda matka, Shayima Said, karmiła swojego miesięcznego syna, Luhaiba, przed domem. W pewnym momencie wokół niej pojawiła się grupa małp (gatunku nie podano; mogły być to np. szympansy bądź pawiany z pobliskiego Parku Narodowego Gombe).