Dla sztabowców to był szok: "To teraz kapral będzie sam decydował?!"

Jednak co innego wspaniała sceneria i wzniosłe przemówienia, a co innego proza życia. Nasze początki w Sojuszu Północnoatlantyckim nie były łatwe. Opowiadają o nich generałowie: Mirosław Różański, Mieczysław Bieniek i Roman Polko. Służyli zarówno w czasach, gdy Polska należała do Układu Warszawskiego, jak i do NATO. Zmiany odbywały się na ich oczach.