Prezydent wygłosił orędzie. Zaapelował do państw NATO

Andrzej Duda podkreślił też wagę przystąpienia do NATO Finlandii i Szwecji. - To wydarzenie historyczne, do Sojuszu przystępują państwa, które do tej pory przez lata zachowywały status neutralny. NATO zostaje dzięki temu bardzo istotnie wzmocnione. Potrzebne są jednak kolejne odważne decyzje - stwierdził.