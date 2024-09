Czesi przed ścianą wody. Szykują się na najgorsze i przypominają rok 1997

- Nie chodzi o to, żeby straszyć czy płoszyć. W żadnym wypadku – powiedział czeski szef resortu środowiska Petr Hladík. Zaznaczył, że jeśli prognozy okażą się przesadzone, będzie to powód do radości. Podkreślił jednak, że może okazać się tak, że podniesione poziomy wód pojawią się nie tylko tam gdzie zdarza się to notorycznie, ale także tam, gdzie się ich nikt nie spodziewa.