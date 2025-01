Putin przyjechał w nocy na Kreml. Będzie rozmawiał z Trumpem?

- Bardzo chciałbym jak najszybciej spotkać się z prezydentem Putinem, aby położyć kres tej wojnie. I to nie z punktu widzenia gospodarki czy czegokolwiek innego. Ale z punktu widzenia zaprzepaszczonych ludzkich istnień. Piękni, młodzi ludzie, którzy giną na polu walki - tłumaczył Trump. - Widziałem zdjęcia tego, co się dzieje, to jest po prostu rzeźnia. Musimy to zatrzymać, ta wojna jest straszna - dodał.