Niż genueński nad Polską. Możliwy śnieg, podtopienia i powodzie błyskawiczne

IMGW o prognozach na weekend: Możliwe powodzie i zalania

Jak podkreśla, jeśli prognozy te potwierdziłyby się, to w górach na Dolnym Śląsku spadłoby do końca weekendu ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy. W województwie opolskim i śląskim to 150 l/m2. Punktowo kumulacje opadów mogą być jeszcze wyższe. Takie ilości wody spowodowałyby z pewnością powodzie i zalania.