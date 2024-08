Zobacz także Dzieje się na Podhalu. Zdjęcia i nagrania krążą w sieci

"Zalane są piwnice, garaże. Niestety mapy pogodowe pokazują, że opady się nie kończą. Martwię się o nasze przedszkola i szkoły, które pod koniec czerwca ucierpiały" - dodaje prezydent Zamościa, który do posta dołączył zdjęcia i nagrania z zalanego miasta.

Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 3. stopnia przed burzami na południu kraju i ostrzeżenia hydrologiczne, w tym 3. i 2. stopnia dla Wielkopolski.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ostrzeżenia 3. stopnia przed burzami obowiązują na południowo-wschodnich krańcach Polski. Obejmują część województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą ulewne opady deszczu do 65-80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 22 w środę w woj. małopolskim i woj. podkarpackim i do godz. 2 w czwartek w woj. lubelskim.

Ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami IMGW wydał dla południa Polski. Obejmują one niemal całe województwo świętokrzyskie, północną część woj. małopolskiego i lubelskiego oraz południe woj. mazowieckiego i śląskiego. W województwach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Ostrzeżenia w tych województwach obowiązują do godz. 20 w środę.

Zobacz także Pogoda będzie szaleć. Ostrzeżenia najwyższego stopnia