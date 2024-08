Pogoda będzie szaleć. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Dla południowego wschodu kraju w woj. lubelskim i podkarpackim wydano ostrzeżenia o upałach 2. stopnia. Ostrzeżenia te obowiązują w powiatach przemyskim, jarosławskim, przeworskim, lubaczowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, hrubieszowskim, zamojskim, krasnostawskim, chełmskim, włodawskim i w Zamościu. W powiatach objętych ostrzeżeniami o upałach 2. stopnia, prognozuje się, że temperatura maksymalna w dzień od 29 st. C do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenia w tych powiatach obowiązują do godz. 20 w środę.