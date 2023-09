"Chłopie, marszałku". Awantura w telewizji

Awantura w Polsat News

- Jeżeli coś jest kuriozalne, to to, że marszałek Grodzki wykorzystał orędzie, aby okłamać Polaków. Stwierdził, że 250 tys. zostało wydane za łapówki. To kłamstwo. Tak, pojawiła się taka grupa. Wykryły ją polskie służby. Odpowiedzialność polityczną za to poniósł minister Wawrzyk. Opozycja chce to wykorzystać, aby nie rozmawiać o tym, co się dzieje na Lampedusie - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.