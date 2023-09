Kłótnia w TVP. "Prowadzi program w stylu buraka pastewnego"

Poseł PSL tłumaczył, że nie zamierza wyjść, gdyż jest to telewizja publiczna. Zaoferował Kłeczkowi, by sam wyszedł. Doszło do kłótni, w której pracownik TVP twierdził, że poseł PSL nie traktuje go "z szacunkiem", a Klimczak odpowiadał, że Kłeczek mu przerywa.