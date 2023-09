"Skończony tchórz". Tusk apeluje do Kaczyńskiego

Donald Tusk wezwał Jarosława Kaczyńskiego do debaty. Tym razem jednak zaapelował, by transmitowała ją Telewizja Polska. - Kaczyński jest tchórzem, boi się mnie, boi się was, boi się prawdy. Oni wszyscy boją się prawdy. To musi dotrzeć do wszystkich w Polsce, bez wyjątków - mówił. Lider PO opowiedział także, dlaczego nie lubi haseł "precz z Kaczorem".