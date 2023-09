Kontrowersyjny wpis. Słowa Maleńczuka w walce PiS z Niemcami

Maleńczuk cytowany przez polityka PiS

Autorem tekstu i muzyki do piosenki, którą w celach politycznych wykorzystał polityk PiS, jest Maciej Maleńczuk. Soboń sięgnął po cytat z "Twist Again" choć w innych fragmentach tego utworu padają wulgaryzmy i zdania, z którymi wiceminister rządu Mateusza Morawieckiego raczej by się nie zgodził. Wydźwięk całego utworu też nie jest antyniemiecki.