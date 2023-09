"Złodzieju pomysłów". Czarzasty ostro do Morawieckiego

- Osiem lat temu, m.in. ja obiecałem środowiskom lewicowym wprowadzenie z powrotem lewicy do Sejmu. Cztery lata temu, wraz z partią Razem, wraz z Wiosną, żeśmy to zrobili. W tej chwili wraz z pięcioma partiami mówimy państwu jedną rzecz: wprowadzimy ekipę do Sejmu i będziemy współrządzili. Lewica pierwszy raz po 18 latach będzie współrządziła i poprawi wszystko to, co schrzaniła Zjednoczona Prawica - powiedział lider Lewicy.