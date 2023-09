Kto z Lewicy na premiera? Padły nazwiska

Kto z liderów Nowej Lewicy mógłby zostać premierem? - Nie wiem czy Włodzimierz Czarzasty chciałby stanąć na czele nowego rządu. Cenię go za to, że przeprowadził Nową Lewicę przez okres łączenia partii. Są z nami lokalni działacze i to jest siłą listy - komentowała w programie "Tłit" Katarzyna Kotula z Lewicy. - Na naszej liście nie ma pana Giertycha, pana Kołodziejczaka ani innych przedstawicieli rządu PiS. O ile wyobrażam sobie współpracę z większością polityków KO, tak nie ma nici porozumienia między mną i Lewicą a Romanem Giertychem, który był prekursorem tego, co robi w szkole minister Czarnek. Myślę, że Robert Biedroń byłby wspaniałym premierem. Jego wartości są mi bliskie. Był współzałożycielem Kampanii Przeciw Homofobii. Nie zmienia poglądów. Są też świetne polityczki: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Scheuring-Wielgus, Magdalena Biejat, które są naszymi liderkami - dodała.

