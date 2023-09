Wpłaty na kampanie wyborcze. Wiadomo które partie Polacy wspierają najchętniej

Niewiele zebrało Polskie Stronnictwo Ludowe. To zaledwie 400 zł. Lepiej radzi sobie Konfederacja, która otrzymała we wpłatach na konto ok. 400 tys. zł. Znacznie lepiej radzi sobie Lewica. Na jej koncie zanotowano niemal 1 mln zł, jednak na liście wpłacających widać głównie osoby związane z partią. Również politycy innych partii wpłacają pieniądze na rzecz kampanii swojego ugrupowania.