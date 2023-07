"Policja bezczelnie kłamie". Posłanka ostro o skandalu w Krakowie

- Pan generał Szymczyk kłamie, cała policja bezczelnie kłamie - stwierdziła posłanka KO Katarzyna Lubauer w programie "Tłit", komentując sprawę skandalicznej interwencji funkcjonariuszy w krakowskim szpitalu, w której poszkodowana została pani Joanna. - Policja zmieniła komunikat w sprawie interwencji na stronie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W pierwszej wersji mówiła o podejrzeniu pełnienia przestępstwa w postaci pomocniczości w dokonaniu aborcji. Tłumaczyła, że ze względu na to podejmowała różne działania. Natomiast w nowej wersji komunikatu jest tylko mowa o zagrożeniu samobójstwem. Jeżeliby nie mieli nic do ukrycia, to by nie zmienili komunikatu. Poza tym ich narracja się nie trzyma kupy, jest wrażenie, że oni nas mają wszystkich za idiotów - zaznaczyła polityczka. Zwróciła uwagę, że osoby chcącej popełnić samobójstwo nie traktuje się jak osoby podejrzanej, a tak potraktowano panią Joannę. Posłanka skomentowała także oświadczenie gen. Jarosława Szymczyka ws. skandalu. - Mamy obecnie dwie rzeczywistości. (…) Gen. Szymczyk wygłasza tezy dla mediów publicznych. Oni to puszczą, mimo tego, że to się nie trzyma kupy i nie ma nic wspólnego z prawdą. (…) Podczas, gdy to, co się działo z panią Joanną, to zwykłe draństwo - podsumowała.