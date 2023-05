Biskup nawołuje do tradycji. Chce żeby ośmiolatkowie składali przyrzeczenie abstynenckie

- Muszą pomagać rodzice, wychowawcy, katecheci i kapłani. Pomagać nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym przykładem, żeby dzieci nie czyniły tego, co złe. Odpowiedzialni dorośli powinni stworzyć dzieciom takie warunki życia, aby były bezpieczne, by doświadczyły prawdziwej miłości. Powinni stawiać dzieciom mądre wymagania, uczyć wybierać to, co dla nich dobre, ukazywać im piękno wiary i konieczność życia według chrześcijańskich wartości - mówił duchowny.