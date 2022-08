Wśród Rosjan konsternacja. Takiego ataku się nie spodziewali

- Nawet, gdyby na Kremlu padł rozkaz: "wystrzelcie wszystkie rakiety, jakie nam zostały", to byłby on przeciwskuteczny. Oznaczałby bowiem masowe odpalenia na oślep, byle tylko niszczyć. Byłyby to niekoniecznie cele ważne dla przebiegu walk. Byłby to także odwet zbrodniczy, bo możliwe, że celem padłyby obiekty czysto cywilne, byle coś zniszczyć - uważa specjalista z Uniwersytetu Wrocławskiego.