"To naprawdę działa". Seria nietypowych zdarzeń w armii Putina

Duże znaczenie mają też tzw. operacje psychologiczne. Obejmują one m.in. akcje plakatowe na okupowanych terenach. Rozmówca jednego z ukraińskich portali nazwał to "sztuką uliczną". - Staramy się rozwieszać nasze ulotki, demonstrować swoją sztukę na trasach ich patroli. Pokazujemy im, że są tu wrogami. To naprawdę działa: patrole wzmacniano (…). Naszym celem jest sprawić, żeby ziemia paliła im się pod nogami. I na dzień dzisiejszy to się udaje - mówił.