Idziemy po was! Ukraińscy partyzanci mszczą się na Rosjanach

W reakcji na to powstały pierwsze zalążki partyzantki. W kwietniu Armia Partyzancka Berdiańska ogłosiła: "Okupanci i kolaboranci! My, armia partyzancka rośniemy w siłę i czekamy na was w ciemnościach!". W Melitopolu, Energodarze i Chersoniu partyzanci zaczęli wysadzać węzły kolejowe i mosty, strzelać do żołnierzy rosyjskich, a nawet rzucać się na nich z nożami. Zginął między innymi prorosyjski bloger Walerij Kuleszow z Chersonia, zastrzelony we własnym samochodzie.