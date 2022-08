Rosjanie mają nóż na gardle. Muszą jak najszybciej nadrobić braki w uzbrojeniu

Ogłoszono "tymczasową aktywizację zaplecza mobilizacyjnego", co oznacza przeniesienie pracowników sektora cywilnego do zakładów zbrojeniowych. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju specjalistów: programistów, inżynierów robotyki i elektroników. To w tych dziedzinach Rosjanom dokuczają największe braki.