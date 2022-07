Ważna wizyta Putina w Iranie. "Erdogan skutecznie go upokorzył"

"Rosja gra na pokazanie, że jest mocna"

Czy coś z tego wynika dla świata? - Pojawił się wątek, który nie był głównym tematem - transportu zboża ukraińskiego przez Bosfor do krajów Afryki. Z tego, co zostało powiedziane, można wnioskować, że niewiele zostało załatwione. Pojawiły się żądania Rosji, by znieść sankcje, które zostały na nią nałożone. Można odnieść wrażenie, że Rosja gra na pokazanie, że jest mocna i ważna, ale nie jest przesadnie zainteresowania, by zawrzeć tam rodzaj porozumienia - podkreśla.