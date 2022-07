Coraz młodsi Rosjanie na front. "To grozi dramatem humanitarnym"

- Trzeba dać więcej amunicji Ukraińcom, by mogli skutecznie zabijać. Być może to brutalne, co mówię, ale to jest wojna. Jeśli ktoś kieruje takich nieprzeszkolonych żołnierzy na wojnę, wschodnia Ukraina stanie się zbiorową mogiłą ochotników armii rosyjskiej. Taki będzie efekt - podkreśla generał.