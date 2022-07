Szef Bundeswehry ostrzega. "Rosja jest coraz silniejsza"

- Widać, że w przewidywaniach mylono się co do kierunku rozwoju działań wojennych. Nie widzimy cyberwojny i precyzyjnej, zdominowanej przez zaawansowane technologie "czystej" wojny. Na Ukrainie toczona jest nieczysta walka, z brutalnymi atakami na ludność cywilną, co do których nie sądziłem, że zobaczymy je w Europie – zaznaczył szef Bundeswehry.