"Przepisują żołnierzy", grzebią pod obcym nazwiskiem

Za przykład Kanał24 podaje historię żołnierza Ołeksandra Szejanowa - najemnika z Mińska o pseudonimie "Rix". Mężczyzna walczył w Ukrainie od 2014 roku i miał mieć wszelkie gwarancje dotyczące otrzymania odszkodowania od rosyjskiego rządu. Gdy pod koniec czerwca zginął pod Izium w obwodzie charkowskim, zamiast zostać pochowany Rosjanie "przepisali" go do oddziału tzw. donieckiej republiki ludowej. Dokumenty "Rixa" zostały zniszczone. W zamian otrzymał inne ze zmienionymi danymi, co uniemożliwiło identyfikację ciała. Jego zwłoki zostały przewiezione do Doniecka i pochowane pod obcym nazwiskiem. Taki proceder powoduje, że rząd nie musi wypłacić rodzinie poległego żołnierza odszkodowania.