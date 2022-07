Ta mapa mówi wszystko. Broń od Bidena zagrozi Rosjanom

"Teza wysokich rangą urzędników z USA, że materiały wojenne są wykorzystywane przez Ukraińców do celów obronnych, jest nie do utrzymania" - stwierdzili rosyjscy dyplomaci. Rosjanie kłamliwie głoszą, że broń pochodząca ze Stanów służy Ukraińcom do "niszczenia miast w Donbasie".